Kim Kardashian bekarlığa döndü! Her gece bir yerde...

Ünlü reality show yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, Brentwood'da arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktı. Dört çocuğunun babası Kanye West (43) ile boşanma davası süren 40 yaşındaki Kardashian, bekar hayatına hızlı giriş yaptı.

Akşam yemeği buluşmasında Kardashian, kırmızı ve siyah deri kıyafetiyle dikkat çekti.



Yemek sonrasında Kardashian kendisini bekleyen aracına binerek arkadaşlarından ayrıldı.

Boşanma davası açtıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Kardashian, önceki gün de Miami'deki Goodtime Hotel'in açılışına katılmıştı.

Kim ertesi gün ise Beckham ailesiyle yemekte görüntülendi.



