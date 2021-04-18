MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian bekarlığa döndü! Her gece bir yerde...

Kim Kardashian bekarlığa döndü! Her gece bir yerde...

18.04.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört çocuğunun babası, rap şarkıcısı eşi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, arkadaşlarıyla akşam yemeği buluşması gerçekleştirdi. Yedi yıllık evliliğini bitiren Kardashian, bekarlık günlerine hızlı alıştı.

Kim Kardashian bekarlığa döndü! Her gece bir yerde...

Ünlü reality show yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, Brentwood'da arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktı. Dört çocuğunun babası Kanye West (43) ile boşanma davası süren 40 yaşındaki Kardashian, bekar hayatına hızlı giriş yaptı.

Akşam yemeği buluşmasında Kardashian, kırmızı ve siyah deri kıyafetiyle dikkat çekti.

BGUS_2109257_018
Yemek sonrasında Kardashian kendisini bekleyen aracına binerek arkadaşlarından ayrıldı.

SPL5221926_038

Boşanma davası açtıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Kardashian, önceki gün de Miami'deki Goodtime Hotel'in açılışına katılmıştı.

BGUS_2109257_001

Kim ertesi gün ise Beckham ailesiyle yemekte görüntülendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Olay tepki! 'Özel hayatın...'Olay tepki! 'Özel hayatın...'
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Korkunç olay! Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Akın ediyorlar: Fiyatlar her geçen gün artıyor

Akın ediyorlar: Fiyatlar her geçen gün artıyor

Ortam buz kesti! 'Davul gibi olmuşsun'

Ortam buz kesti! 'Davul gibi olmuşsun'

Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Pastanede bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Kaybolan Esat ortaya çıktı

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.