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Kim Kardashian'dan seks kasedi itirafı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
ÜNLÜLER  | 26.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

TV yıldızı Kim Kardashian, seks kasedinin çekildiği gece olanları anlattı. Kim Kardashian aile şovunu yaptığı programda seks kasediyle ilgili bomba bir itirafta bulundu.

Kim Kardashian'dan seks kasedi itirafı

Kanye West ile evlenip üç çocuk sahibi olduktan sonra daha sakin bir hayat sürdüren Kim Kardashian, geçmişindeki en büyük skandalla ilgili konuştu.

38 yaşındaki Kardashian, bir dönem büyük skandal yaratan Ray J ile birlikte çekilen seks kasedi hakkında konuştu. Kardashian, o gece uyuşturucu etkisinde olduğunu itiraf etti.

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Kardashian, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With the Kardashians adlı programda eski eşi Damon Thomas ile evlenirken de uyuşturucu etkisi altında olduğunu söyledi.

Kardeşi Kendall Jenner ve ablası Kourtney'in eski eşi Scott Disick ile sohbet ederken bu itiraflarda bulunan Kardashian'a sosyal medyadaki hayranlarından da tepki yağdı. Birçok kişi "Tebrikler! Hayranlarına çok iyi ilham veriyorsun" diyerek Kardashian'ı eleştirdi.


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Kim Kardashian Kim Kardashian seks kasedi

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