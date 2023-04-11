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Kim Kardashian dizi dünyasına da giriyor! Bakın hangi dizide oynayacak

11.04.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skandalların kadını Kim Kardashian dizi dünyasına da giriyor. Kardashian, markasından kalan zamanda "American Horror Story" dizisinin 12'nci sezonunda yer alacak. Kim Kardashian ve Emma Roberts'ın rolleriyle ilgili ayrıntılar gizli tutuluyor.

Kim Kardashian dizi dünyasına da giriyor! Bakın hangi dizide oynayacak

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, "American Horror Story" dizisinin 12'nci sezonuna dahil oluyor.

Son dönemde markası için bol bol modellik yapan 42 yaşındaki Kardashian, dizide, özellikle kendisi düşünülerek yazılmış bir rolde yer alacak.

Kardashian'ın rolü, Halley Feiffer tarafından kaleme alınacak ve ünlü yıldız, Emma Roberts ile birlikte rol alacak.

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Dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Ryan Murphy, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "Kim, dünyanın en büyük ve en parlak televizyon yıldızları arasında yer alıyor ve onu American Horror Story ailesine davet etmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

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