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Kim Kardashian dördüncü çocuğuna Ayı adını verdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 14.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kim Kardashian’ın hayranları, ünlü yıldızın taşıyıcı anneden dünyaya gelen dördüncü çocuğuna verdiği ismi, sosyal medya paylaşımlarındaki şifrelerden çözerek ayı anlamına gelen Bear olarak tahmin etti.

Kim Kardashian artık dört çocuk annesi oldu.

Kim Kardashian’ın dördüncü çocuğu için isim tahmini Bear

Ünlü reality şov yıldızının dördüncü çocuğu hafta sonu taşıyıcı anneden dünyaya geldi.
İkinci kez bir erkek bebeğe sahip olan 38 yaşındaki yıldızın oğlune verdiği isimle ilgili hayranları tahminlere başladı.
Kardashian’ın son attığı tweet’lerinde sık sık ayı emojisi kullanması üzerine, hayranları, tıpkı Cheryl ve Liam Payne’in çocukları gibi Ayı anlamına gelen Bear adını seçtiğini tahmin etti.
Nisanda yaptığı baby shower’dan fotoğrafları önceki gün paylaşan Kardashian’ın orada da ayı emojisi kullandığı görülmüştü.
İki kız, iki erkek çocuk sahibi olan Kardashian, yeni doğan bebeğiyle ilgili, “Bebeklerim arasında şimdiye kadarki en uslu ve en sakin olanı” yorumunu yaptı.
Kardashian’ın 5 yaşında North adında kızı, 3 yaşında Saint adında oğlu ve 1 yaşında Chicago adında bir kızı bulunuyor.
Sağlık sorunları nedeniyle hamile kalması sakıncalı olan Kardashian’ın üçüncü çocuğu Chicago da taşıyıcı anneden dünyaya gelmişti.
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Kim Kardashian dördüncü çocuğu ayı

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