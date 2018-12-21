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Kim Kardashian giysi odasında...

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'ın evinin giysi odasında çektiği bu poz olay oldu. Yaptığı her hareketle olay olmayı başaran Kim takipçilerini çok özendirdi.

Kim Kardashian giysi odasında...

Ne giyse, ge paylaşsa, ne yapsa olay... Evet Kim Kardashian'an bahsediyoruz...

TV yıldızı Kim Kardashian, kocası Kanye West ve üç çocuğuyla yaşadığı evin bu sefer de giysi odasında çektiği pozunu Instagram'da paylaştı.

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‘Bronzlaştırıcı spreye ihtiyacım var’ diyen Kardashian’ın fotoğrafı 4 milyona yakın beğeni, on binlerce yorum aldı.

Birçok takipçisi bu paylaşıma "Ben de böyle bir giysi odası istiyorum" diye yorum yazdı.

Paylaştığı fotoğrafta asık suratlı olduğu görülen Kardashian’ın bu beyazladığını düşünüp bronzlaşmak istemesi ise ‘Kardashian’ın isyanı’ şeklinde yorumlandı.


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