Kim Kardashian'ı plajda görenler önce çıplak sandı! Bir bakan bir daha baktı

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve verdiği kilolarla dikkat çeken Kim Kardashian markası için modellik yapmaya devam ediyor.

Markası sayesinde servetini ikiye katlayan Kim Kardashian hafta boyunca yeni koleksiyonu için modellik yaptır.

Kim Kardashian ten rengi mayosuyla tüm gün çekimde kaldı ve çalıştı. Skandallar kraliçesi ten rengi mayosuyla sere serpe uzandığı plajda önce çıplak sanıldı.

Bir bakanın bir daha baktığı Kim Kardashian'ın daha sonra üzerinde mayo olduğu anlaşıldı.



Son dönemde kalçasındaki implantları çıkardığı iddia edilen Kim Kardashian fit görüntüsüyle gündeme geliyor. Ünlü isim sıkı diyet ve sporu bırakmıyor.





