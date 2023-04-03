Aile dizisininin Yağmur’u Yüsra Geyik transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinde Devin’in kardeşi Yağmur’u oynayan Yüsra Geyik pozlarıyla hayranlarını mest etti.

14 yaşından beri oyunculuk yapan Geyik Arka Sokaklar dizisiyle tanınan bir isim. Çocukluğundan beri ekranda olan oyuncu transparan detaylı elbisesiyle verdiği poza "Bazısı içinde yaşar, bazısı kucağında taşır dünyasını" notuyla paylaştı.

Yüsra Geyik'in cesur tarzına "Bu ne hal böyle biz seni Hüsnü başkomiserin kız Zeliş olarak sevdik", "Çok güzelsin", "Her zaman karizmatiksin" yorumları yağdı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada mutsuzluğu nasıl kırdığına dair şunları söylemişti:

"Bugünlerde artık bizimle travmamız ve daha fazlası olarak hayatımızda kalacak büyük deprem felaketi beni mutsuz etti. Bunu söyledikten sonra bir mutluluktan bahsedeceksek ailem ve ben sağlıkla yaşıyoruz dahası olamaz"