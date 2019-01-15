TREND

Kim Kardashian iddiaları doğruladı: Yakında doğacak

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 15.01.2019 10:00 | Son Güncelleme

Üç çocuğu olan ve son çocuğunu taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getiren Kim Kardashian’ın, yine taşıyıcı anneden dördüncü çocuğu olacağı iddia ediliyordu! Kardashian bu iddiaları doğruladı

Kim Kardashian iddiaları doğruladı: Yakında doğacak

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı eşi Kanye West ailelerini genişletiyor.

Üç çocuğu olan ve üçüncü çocukları taşıyıcı anneden dünyaya gelen çift, dördüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

38 yaşındaki Kardashian, bir süredir ortaya atılan ‘taşıyıcı anneden dördüncü çocuk doğacak’ iddiasını doğruladı.

Andy Cohen’in TV programına konuk olan Kardashian, “Evet, süreç tamamlandı, yakında doğacak” dedi.

Kardashian, ikinci kez erkek bebekleri olacağını da açıkladı.

ALKOLLÜYKEN SÖYLEDİM

Ünlü yıldız, haberin yayılmasıyla ilgili olarak, “Noel partisinde alkollüydüm ve birilerine söyledim. Kime söylediğimi hatırlamıyorum çünkü içkiliydim” ifadesini kullandı.

Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin 5 yaşında North adında bir kızı, 3 yaşında Saint adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden dünyaya gelen bir Chicago adında bir kızı bulunuyor.

Dünya bu şoförü konuşuyor!


PARTNERÖz babasından 2 kez hamile kaldı 6 yaşındayken de...Öz babasından 2 kez hamile kaldı 6 yaşındayken de...
'Uyuşturucu kullandılar' iddiasına ateş püskürdü'Uyuşturucu kullandılar' iddiasına ateş püskürdü
Blanca Blanco’dan Brad Pitt hamlesiBlanca Blanco’dan Brad Pitt hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kim Kardashian instagram Kim Kardashian bebek

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Şeyma’nın ablasından Acun Ilıcalı paylaşımı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Beyaz, Can'ın kaslarına taktı! 'Git o omuzlara yerleş'

Beyaz, Can'ın kaslarına taktı! 'Git o omuzlara yerleş'

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusuf Güney darp ettiği kadın her şeyi anlattı

Yusuf Güney yalanlamıştı! Darp ettiği kadından olay sözler

Eser Yenenler ve Şeyma Subaşı'nın videosu olay oldu! Yenenler'den uyuşturucu açıklaması

'Uyuşturucu kullandılar' iddiasına ateş püskürdü

Blanca Blanco’dan Brad Pitt hamlesi

Blanca Blanco’dan Brad Pitt hamlesi

Sarah Silverman'ın dekoltesi olay oldu! Bird Box filmine gönderme

Göğüs dekoltesiyle olay oldu!

Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop yeniden mi evleniyor?

'Arkadaşımı yatağa davet etti' demişti! Şaşırtan açıklama

Kim Kardashian’ın Barbie bebeği hazırlanıyor

Kim istedi kocası yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.