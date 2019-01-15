Kim Kardashian iddiaları doğruladı: Yakında doğacak

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı eşi Kanye West ailelerini genişletiyor.

Üç çocuğu olan ve üçüncü çocukları taşıyıcı anneden dünyaya gelen çift, dördüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

38 yaşındaki Kardashian, bir süredir ortaya atılan ‘taşıyıcı anneden dördüncü çocuk doğacak’ iddiasını doğruladı.

Andy Cohen’in TV programına konuk olan Kardashian, “Evet, süreç tamamlandı, yakında doğacak” dedi.

Kardashian, ikinci kez erkek bebekleri olacağını da açıkladı.

ALKOLLÜYKEN SÖYLEDİM

Ünlü yıldız, haberin yayılmasıyla ilgili olarak, “Noel partisinde alkollüydüm ve birilerine söyledim. Kime söylediğimi hatırlamıyorum çünkü içkiliydim” ifadesini kullandı.

Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin 5 yaşında North adında bir kızı, 3 yaşında Saint adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden dünyaya gelen bir Chicago adında bir kızı bulunuyor.

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