Kim Kardashian ile ayrılmıştı! Pete Davidson eski eş Kanye West yüzünden terapi görüyor!

Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian bir süredir komedyen Pete Davidson ile aşk yaşıyordu. Bu süreçte Kanye West çıldırmış ve ünlü komedyene sık sık mesajlar atmıştı. Davidson dayanamayarak West'e bir mesaj atmış ve "Kim kelimenin tam anlamıyla tanıdığım en iyi anne. Onun çocuklar için yaptığı şeyler harika. Çocuklarının böyle bir annesi olduğu için şanlısın, ama artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bitirdim" demişti. Bunun üzerine ortalık kızışmış ve Kanye West komedyene dair pek çok paylaşımda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde reality şov yıldızı ile Davidson ilişkilerini noktaladı. Bu durum elbette en çok West'i mutlu etti. Adını 'Ye' olarak değiştiren rapçi, ayrılığın ardından Instagram hesabından "Skete Davidson 28 yaşında öldü" yazan sahte bir gazete ilanı yayınladı; ancak saatler sonra, Kardashian'ın söz konusu gönderi hakkında 'çok sinirli' olduğu ortaya çıkınca paylaşımını sildi.

Yeni iddia ise Pete Davidson'ın West yüzünden 'travma terapisi' görmeye başladığı... People'a konuşan kaynaklar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Kanye'den ve onun tuhaflıklarından gelen aşırı ilgi ve olumsuzluk, Pete için bir tetikleyici oldu; ve bu sebeple yardım almak zorunda kaldı.

PageSix'e göre ise, 28 yaşındaki seksi isim eski aşkı Pete Davidson'u bir terapistle çalıştığı için destekliyor.



