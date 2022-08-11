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Kim Kardashian ile ayrılmıştı! Pete Davidson eski eş Kanye West yüzünden terapi görüyor!

11.08.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West eski eşi Kim Kardashian ile sevgili olan Pete Davidson ile uzun süre uğraşmış, sosyal medyadan genç komedyene saldırmış ve sık sık onunla ilgili paylaşımlarda bulunmuştu. Pete Davidson ve Kim Kardashian geçtiğimiz hafta ise ayrıldı. Bunu duyan Kanye sevincinden komedyenle ilgili ölüm ilanı paylaştı. İddialara göre Pete Davidson eski eş Kanye West yüzünden terapi görüyor!

Kim Kardashian ile ayrılmıştı! Pete Davidson eski eş Kanye West yüzünden terapi görüyor!

Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian bir süredir komedyen Pete Davidson ile aşk yaşıyordu. Bu süreçte Kanye West çıldırmış ve ünlü komedyene sık sık mesajlar atmıştı. Davidson dayanamayarak West'e bir mesaj atmış ve "Kim kelimenin tam anlamıyla tanıdığım en iyi anne. Onun çocuklar için yaptığı şeyler harika. Çocuklarının böyle bir annesi olduğu için şanlısın, ama artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bitirdim" demişti. Bunun üzerine ortalık kızışmış ve Kanye West komedyene dair pek çok paylaşımda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde reality şov yıldızı ile Davidson ilişkilerini noktaladı. Bu durum elbette en çok West'i mutlu etti. Adını 'Ye' olarak değiştiren rapçi, ayrılığın ardından Instagram hesabından "Skete Davidson 28 yaşında öldü" yazan sahte bir gazete ilanı yayınladı; ancak saatler sonra, Kardashian'ın söz konusu gönderi hakkında 'çok sinirli' olduğu ortaya çıkınca paylaşımını sildi.

Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın Pete Davidson'dan ayrıldığını duyunca...Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın Pete Davidson'dan ayrıldığını duyunca...

Yeni iddia ise Pete Davidson'ın West yüzünden 'travma terapisi' görmeye başladığı... People'a konuşan kaynaklar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Kanye'den ve onun tuhaflıklarından gelen aşırı ilgi ve olumsuzluk, Pete için bir tetikleyici oldu; ve bu sebeple yardım almak zorunda kaldı.

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PageSix'e göre ise, 28 yaşındaki seksi isim eski aşkı Pete Davidson'u bir terapistle çalıştığı için destekliyor.

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Kim Kardashian
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