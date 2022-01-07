Kim Kardashian ile boşanma aşamasındaki Kanye West Julia Fox'la ikinci buluşması olay oldu

Adını 'Ye' olarak değiştiren rapçi Kanye West bir süredir boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian'dan kopmamak için elinden geleni yapıyordu. Kanye West kararını değiştirmiş olacak ki yeni sevgilisi Julia Fox ile New York’ta birlikte görüntülendi.

44 yaşındaki rap şarkıcısı ile Uncut Gems filminin 31 yaşındaki oyuncusu Fox, ikinci randevularında oldukça yakınlaştı. Julia Fox ile ikinci buluşmasında West yemek yedikleri mekanda insanlar yemek yerken gerçekleşen bir çekim organize etti. Bir oda dolusu kıyafet getirten Kanye sevgilisine istediği şeyleri giydirdi.

ÜNLÜ OYUNCU ÇOK ETKİLENDİ

Fox yapılan sürpriz ile ilgili "Restoranda, insanlar yemek yerken Ye benim için bütün bir fotoğraf çekimini yönetti. Yemekten sonra Ye bana bir sürpriz yaptı. Yani hâlâ şoktayım. Bütün bir otel süiti giysilerle doluydu. Gerçek bir Külkedisi gibi hissettim. Bunu nasıl yaptığını ya da hepsini zamanında oraya nasıl getirdiğini bilmiyorum. Ama çok şaşırdım. Mesela, ikinci buluşmada kim böyle şeyler yapar?" dedi.

Ünlü oyuncunun bu açıklama sonrası "Hızlı gitmiyor musunuz?" yorumları yağdı.

