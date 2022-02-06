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Kim Kardashian ile boşanmak üzere olan Kanye West, Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

06.02.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West Türk takipçilerinin yorumlarıyla neye uğradığını şaşırdı. Ünlü rapçi gelen yorumların ekran görüntüsünü paylaşıp "Neden tüm yorumlarımın ilk 8 tanesi bu dilde Instagram?" diye sordu.

Kim Kardashian ile boşanmak üzere olan Kanye West, Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Kim Kardashian ile boşanacaklarını açıkladıktan sonra eski eşinin seks kasedini gündeme getirip tepki çeken Kanye West, yine Kim'i hedef aldı. 44 yaşındaki West, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Kardashian'ın "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum" iddiasını yalanladı.

Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye konuştu.

TÜRK TAKİPÇİLERİNİN YORUMLARINI PAYLAŞTI

West’in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımı, Türk takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Ünlü rapçinin birçok Türk takipçisi, paylaşımın altına yorumlarda bulunarak, Kim Kardashian ile girdikleri çocuk tartışması hakkında görüş belirtti.

tkmt

Bazı kişiler, ikilinin çocuk tartışmasını sosyal medya üzerinden yapmaması gerektiğini savundu.

Paylaşımın altındaki tartışmalar sürerken, ünlü rapçi, "Neden tüm yorumlarımın ilk 8 tanesi bu dilde Instagram?" açıklamasıyla Türk takipçilerinin yorumlarının fotoğraflarını paylaştı. West’in bu hareketi, Twitter’da Türkiye gündemine oturdu.


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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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