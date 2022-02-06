Kim Kardashian ile boşanmak üzere olan Kanye West, Türk takipçilerin yorumlarını paylaştı

Kim Kardashian ile boşanacaklarını açıkladıktan sonra eski eşinin seks kasedini gündeme getirip tepki çeken Kanye West, yine Kim'i hedef aldı. 44 yaşındaki West, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Kardashian'ın "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum" iddiasını yalanladı.

Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye konuştu.

TÜRK TAKİPÇİLERİNİN YORUMLARINI PAYLAŞTI

West’in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımı, Türk takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Ünlü rapçinin birçok Türk takipçisi, paylaşımın altına yorumlarda bulunarak, Kim Kardashian ile girdikleri çocuk tartışması hakkında görüş belirtti.

Bazı kişiler, ikilinin çocuk tartışmasını sosyal medya üzerinden yapmaması gerektiğini savundu.

Paylaşımın altındaki tartışmalar sürerken, ünlü rapçi, "Neden tüm yorumlarımın ilk 8 tanesi bu dilde Instagram?" açıklamasıyla Türk takipçilerinin yorumlarının fotoğraflarını paylaştı. West’in bu hareketi, Twitter’da Türkiye gündemine oturdu.



