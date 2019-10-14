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Kim Kardashian ile Kanye West'i geren kıyafet

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

Kim Kardashian ile Kanye West meğerse MET Gala'daki o kıyafet yüzünden gerilmiş! Kim Kardashian ile Kanye West arasında geçen yıl yaşanan gerilim daha yeni ortaya çıktı.

Kim Kardashian ile Kanye West'i geren kıyafet

Kardashian- Jenner ailesinin hayatlarından kesitler sunan Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovunda ekrana gelen görüntülere göre Kim Kardashian ile kocası West arasında ünlü yıldızın kıyafeti yüzünden bir gerilim yaşandı.

Geçen yıl MET Gala gecesinde Thierry Mugler tasarımı bir elbise giyen Kim Kardashian, hazırlıkların son aşamasında Kanye West'ten hiç beklemediği bir tepki gördü. Kardashian'ın kıyafetini ve o kıyafeti daha iyi taşımak için korse giydiğini gören 42 yaşındaki Kanye West "Senin seksi fotoğrafların benim ruhumu etkiliyor" dedi.

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Kanye, karısının inanılmayacak kadar sıkı korse görünümünün hayranı olmadığını açıkça belirtti. Kim ise bu tarz yorumlara ihtiyacı olmadığını ve onu olumsuz etkilediğini ifade etti.

West bu konu hakkındaki düşüncesini de "Bütün bu kızlara baktığımda ve sonra da karıma baktığımda şöyle düşünüyorum: 'Benim karım da diğerleri gibi vücudunu göstermek zorunda!'"


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Kim Kardashian Kim Kardashian met gala Kanye West

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