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Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı

01.03.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma nedeni ortaya çıktı

Reality show yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı Kanye West'in basına sızan mahkeme belgeleri sayesinde boşanma nedenleri ve dört çocuğun velayetini kimin istediği öğrenildi.

Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma belgeleri, ayrılık nedenlerini ortaya koydu. Basına sızdırılan belgelerde 40 yaşındaki Kardashian’ın 2014’te evlendiği 43 yaşındaki West’e şubat ayı başında açtığı boşanma davasının nedeni olarak aralarında "uzlaşmaz farklılıklar" olduğunu gösterdi.

The Sun gazetesi tarafından yayınlanan dosyalar, çiftin dört çocuğu North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm’ın (21 aylık) ortak velayetini istediğini de doğruluyor.

Belgelere göre ayrıca Kardashian, boşanma sonrası kendisi veya West tarafından eş desteği verme yetkisinin sonlandırılmasını da talep etti.

ANLAŞMAYA SADIK KALDILAR

West’in bu düzenlemelerden memnun olduğu öğrenildi. Taraflardan hiçbirinin sahip oldukları evlilik anlaşmasına itiraz etmedikleri de belirtildi.

2,2 milyar dolarlık serveti olan çiftin bir mülk anlaşması yapma konusunda da ilerleme kaydettikleri iddia edildi. Çiftin boşanma sürecini dostane bir şekilde yürüttüğü düşünülüyor.

People dergisine konuşan bir kaynak, “Kim ile Kanye arasında bir çatışma yok” ifadesini kullandı. Kaynak aynı zamanda, Kardashian’ın evliliği sürdürmenin yollarını aradığını, ancak bunun için iki tarafın da istekli olması gerektiğini ve West’in uzlaşmaya istekli olmadığı hissi yaşattığını öne sürdü.

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Kim Kardashian,
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