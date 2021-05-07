Kim Kardashian’ın başı ABD hükümeti ile belada! Kaçak Roma heykelini iade etmesi istendi

ABD yönetimi, Kim Kardashian'ın "yağmalanmış, kaçırılmış ve İtalya'dan yasadışı şekilde ihraç edilmiş" olduğuna inandığı tarihi Roma heykelini iade etmesini emretti.
UNESCO kurallarına göre, 1970'ten sonra bulunmuş tarihi veya kültürel öneme sahip ögeler özel izin alınmaksızın menşe ülkelerinden ihraç edilemiyor. İtalyan hükümetine göre Myron'un Sisamlı Athena heykelinin parçası ülkeden çıkarılmadan evvel, hiç kimse heykelin bulunduğuna dair bir bildirimde ya da lisans başvurusunda bulunmadı.
MS 1 ila 2. yüzyıldan kalma eser, ünlü fenomene ulaşmadan önce uzun ve dolambaçlı bir yolculuk geçirmiş. Heykelin, bir İngiliz malikanesinden bir Alman müzayede evine, oradan da Paris'teki bir galeriye ve nihayetinde 2016'da heykelin Kim Kardashian'a satıldığı Belçika'daki başka bir galeriye gittiği bildirildi. Yetkililer, ünlü ismin heykelin menşeinden haberdar olduğuna dair herhangi bir iddiada bulunmadı.
Kardashian’ın sözcüsü Daily Mail’e konuşarak, Kardashian’ın bu eserin kendi adına ithal edildiğinden haberi olmadığını söyledi. Sözcü, 'Kim, bu parçayı hiç satın almadı ve varlığından haberdar değildi” dedi.
Independent Türkçe’nin haberine göre; ABD Gümrük ve Sınır Koruması yetkilileri heykele, sanat eserleri ve diğer nesneleri içeren 745 bin 882 dolarlık (yaklaşık 6 milyon 228 bin TL) bir sevkiyatla geldiği Los Angeles'ta el koymuş, detaylı inceleme sonucunda eserin kökenine dair tarihlerde düzensizlikler tespit edilmişti.
Chenel Galerisi ise heykelin 2010'da Münih merkezi HAMPEL Güzel Sanatlar Müzayede Evi'nden yasal şekilde satın alındığını, HAMPEL'ın da eseri bir İngiliz malikanesinden satın aldığını belirtti. Öte yandan, heykelin sevkiyatını gerçekleştiren gümrük komisyoncusu Masterpiece International, önce heykelin İtalya'dan gelmediğini öne sürmesine rağmen yetkililere yanlışlıkla eserin İtalya'dan geldiğini belirten el yazısı notlar göstermişti. Vervoordt, Chenel Galerisi, Masterpiece International ve HAMPEL'dan henüz açıklama gelmedi.
İtalya Kültürel Miras Bakanlığı'nın şüpheler üzerine eseri incelemek için 2018'de gönderdiği bir arkeolog, heykelin "yağmalanmış, kaçırılmış ve İtalya'dan yasadışı şekilde ihraç edilmiş" olduğu sonucuna varmıştı. İtalya, eserin iadesini talep ediyor.
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