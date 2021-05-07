Kim Kardashian’ın başı ABD hükümeti ile belada! Kaçak Roma heykelini iade etmesi istendi

ABD yönetimi, Kim Kardashian'ın "yağmalanmış, kaçırılmış ve İtalya'dan yasadışı şekilde ihraç edilmiş" olduğuna inandığı tarihi Roma heykelini iade etmesini emretti.

UNESCO kurallarına göre, 1970'ten sonra bulunmuş tarihi veya kültürel öneme sahip ögeler özel izin alınmaksızın menşe ülkelerinden ihraç edilemiyor. İtalyan hükümetine göre Myron'un Sisamlı Athena heykelinin parçası ülkeden çıkarılmadan evvel, hiç kimse heykelin bulunduğuna dair bir bildirimde ya da lisans başvurusunda bulunmadı.

KİM KARDASHİAN: "HABERİM YOKTU"

MS 1 ila 2. yüzyıldan kalma eser, ünlü fenomene ulaşmadan önce uzun ve dolambaçlı bir yolculuk geçirmiş. Heykelin, bir İngiliz malikanesinden bir Alman müzayede evine, oradan da Paris'teki bir galeriye ve nihayetinde 2016'da heykelin Kim Kardashian'a satıldığı Belçika'daki başka bir galeriye gittiği bildirildi. Yetkililer, ünlü ismin heykelin menşeinden haberdar olduğuna dair herhangi bir iddiada bulunmadı.

Kardashian’ın sözcüsü Daily Mail’e konuşarak, Kardashian’ın bu eserin kendi adına ithal edildiğinden haberi olmadığını söyledi. Sözcü, 'Kim, bu parçayı hiç satın almadı ve varlığından haberdar değildi” dedi.