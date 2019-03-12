Kim Kardashian'ın benzinci molası

Kim Kardashian ve Kanye West, önceki akşam dostları Chance The Rapper ile çocukluk aşkı Kirsten Corley'in düğün törenine katıldı.
California, Calabasas'taki törenin ardından da evlerine dönerken benzin istasyonuna uğradılar.
West aracında beklerken Kardashian da benzin istasyonundaki markete girerek küçük bir alışveriş yaptı.
Versace imzalı vintaj kıyafetiyle alışveriş yaptığı yerde dikkat çeken Kardashian, daha sonra yüzündeki ciddi ifadeyi bozmadan araca geri döndü.
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Canan Karatay, çiğ köfte için bakın ne dedi...
Korkunç! Gören inanamadı
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sürpriz
'Mezarım ayaklar altında olsun' diye vasiyet etmişti...
Ferhat ile Şirin’in bugüne dek muhtemelen duymadığınız öyküsü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum