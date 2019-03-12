Kim Kardashian'ın benzinci molası

Kim Kardashian ve Kanye West, önceki akşam dostları Chance The Rapper ile çocukluk aşkı Kirsten Corley'in düğün törenine katıldı.

California, Calabasas'taki törenin ardından da evlerine dönerken benzin istasyonuna uğradılar.

West aracında beklerken Kardashian da benzin istasyonundaki markete girerek küçük bir alışveriş yaptı.

Versace imzalı vintaj kıyafetiyle alışveriş yaptığı yerde dikkat çeken Kardashian, daha sonra yüzündeki ciddi ifadeyi bozmadan araca geri döndü.

