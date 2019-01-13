Kim Kardashian'ın elmas dişleri sosyal medyayı salladı

Televizyon yıldızı Kim Kardashian sosyal medya hesabı üzerinden dişlerine yaptırdığı yeni aksesuarlarını gösterdi.

Sadece özel hayatıyla değil yaptığı çılgınlıklarla da göz önünde olmayı başaran Kim Kardashian sosyal medya hesabı üzerinden dişlerinin yeni görüntüsünü sergiledi.

Paylaştığı fotoğrafta ağzının içi ve dişleri görülen Kardashian’ın alt dişlerini tamamen minik elmaslarla kaplattığı görülürken, üst dişlerinin tam ortasına yine elmastan bir haç yerleştirdiği görülüyor.

Şu sıralar yeniden taşıyıcı anne ile bebek sahibi olmaya hazırlanan Kim bu paylaşımdan hemen önce ise yataktan iç çamaşırlı bir fotoğrafını paylaştı.

