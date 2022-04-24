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  4. Kim Kardashian'ın oğlu seks kasedinden bir kareye denk geldi! Yaşananlar kurgu mu?

Kim Kardashian'ın oğlu seks kasedinden bir kareye denk geldi! Yaşananlar kurgu mu?

24.04.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın altı yaşındaki oğlu tablet ile oynarken 'Kim Kardashian deneyimi" adlı seks kasedi reklamına denk gelerek bunu annesine gösterdi. Kim Kardashian yaşadığı olayla yıkılarak ağlama başladı. Olayın kurgu olduğu konuşulmaya başlayınca Kardashian'a yakın kaynaklardan açıklama geldi.

Kim Kardashian'ın oğlu seks kasedinden bir kareye denk geldi! Yaşananlar kurgu mu?

Kim Kardashian'ın altı yaşındaki oğlu Saint West tablette oyun oynarken, Roblox'taki 'Kim Kardashian deneyimi" adlı seks kasedi reklamını görerek annesine gitti. O anlarda neye uğradığını şaşıran yıldız gözyaşlarına hakim olamadı. Kardashian"Benim yüzümü koymuşlar. Süper uygunsuz bir şey yazmışlar; 'Kim'in yeni seks kasedi' demişler. Bu benim daha önceki seks kasedimin yayınlanmamış bölümü olmalı" dedi.

Amerikan televizyon yıldızı Kim Kardashian'a yakın bir kaynak, "Keeping up with the Kardashians" adlı reality şovunda Kardashian'ın oğluyla arasında geçen ve çok ses getiren diyaloğun kurgu olduğuna yönelik iddiaları reddetti. Kardashian ailesi ve yapımcı şirket Fulwell 73 ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

Kim Kardashian'ın küçük oğlu oyun oynarken annesinin seks kasedini bulduKim Kardashian'ın küçük oğlu oyun oynarken annesinin seks kasedini buldu

Roblox, bu odanın platformdan kaldırıldığını, hesap sahibinin de engellendiğini açıkladı.

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Roblox platformda Kardashian'a ait yeni seks görüntülerinin yer almadığını, "çok az sayıda kişi tarafından görülen" reklamın da derhal kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımları ve bazı haberlerde, Saint West'in Roblox'ta böyle bir reklama rastlama olasılığının çok düşük olduğu yorumları yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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