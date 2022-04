Kim Kardashian'ın oğlu seks kasedinden bir kareye denk geldi! Yaşananlar kurgu mu?

Kim Kardashian'ın altı yaşındaki oğlu Saint West tablette oyun oynarken, Roblox'taki 'Kim Kardashian deneyimi" adlı seks kasedi reklamını görerek annesine gitti. O anlarda neye uğradığını şaşıran yıldız gözyaşlarına hakim olamadı. Kardashian"Benim yüzümü koymuşlar. Süper uygunsuz bir şey yazmışlar; 'Kim'in yeni seks kasedi' demişler. Bu benim daha önceki seks kasedimin yayınlanmamış bölümü olmalı" dedi.

Amerikan televizyon yıldızı Kim Kardashian'a yakın bir kaynak, "Keeping up with the Kardashians" adlı reality şovunda Kardashian'ın oğluyla arasında geçen ve çok ses getiren diyaloğun kurgu olduğuna yönelik iddiaları reddetti. Kardashian ailesi ve yapımcı şirket Fulwell 73 ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

Roblox, bu odanın platformdan kaldırıldığını, hesap sahibinin de engellendiğini açıkladı.

Roblox platformda Kardashian'a ait yeni seks görüntülerinin yer almadığını, "çok az sayıda kişi tarafından görülen" reklamın da derhal kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımları ve bazı haberlerde, Saint West'in Roblox'ta böyle bir reklama rastlama olasılığının çok düşük olduğu yorumları yapıldı.