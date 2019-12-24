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Kim Kardashian kardeşi Kylie Jenner'ı kıskanıyor! Ailede kriz var

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Kardashian ailesinin en çok ilgi çeken isimlerinden Kim Kardashian ile Kylie Jenner arasında kıskançlık krizi olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre Kim kardeşi Jenner'ın başarılarına tahammül edemiyor

Kim Kardashian kardeşi Kylie Jenner'ı kıskanıyor! Ailede kriz var

Kim Kardashian ile Kylie Jenner arasındaki yarış bitmiyor. İki kız kardeş, her ne kadar kamera karşısında birbirlerine gülümsüyor olasalar da, konu para kazanmaya gelince birbirlerine kocaman bir duvar örmüş durumda.

İddiaya göre, 39 yaşındaki yıldız, son zamanlarda oldukça gergin bir dönemden geçiyor. 4 çocuk annesi Kim Kardashian, ailenin en zengin ve en popüler kadınıydı. Ancak bu durum kız kardeşi Kylie Jenner'ın dünyanın en genç milyarder ünvanını almasıyla tam tersine döndü.

Jenner, mesleki bir kariyer sahibi olup ablasını geçince, aralarında görünmez bir savaş başladı. İddiaya göre; Instagram'da 154 milyon takipçi sayısına ulaşan Kylie, Kim'i geçince kıskançlık krizleri daha da güçlendi.

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Bu durum karşısında Kim Kardashian, kardeşinin sosyal medyada takipçilerinin kendisinden fazla olmasını hazmedemeyerek para ile takipçi satın aldığı söyleniyor.

Mücadelenin nedeni ise sosyal medyanın ikisi için de gelir kapısı olması. Kardashian-Jenner kardeşler, Instagram'da yaptıkları tek bir reklamdan yüzbinlerce hatta milyonlarca para kazanıyorlar.

Hal böyle olunca ikilinin takipçisi sayısı, büyük bir önem taşıyor. İki kız kardeşin takipçi sayısıda 154 milyona ulaşmış durumda.

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Kylie Jenner, dünyanın en genç milyardar ünvanını aldığında Kim Kardashian, ailenin 'akıl hocası' olan Kris Jenner'ı suçlamıştı. Kardashian, annesinin Jenner'a olan özel ilgisi nedeniyle ona daha akıllıca fikirleri önerdiğini savunmuştu.

Genç kadın, Instagram'da reklam içerikli yaptığı bir paylaşımdan 1 milyon dolar para kazanıyor.

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Kim Kardashian Kylie Jenner Kylie Jenner instagram

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