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Kürklü tarzı olay oldu! Kim Kardashian eski eşi olan Kanye West'in yeni eşine benzetildi: "Kim Censori"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.03.2024 12:45
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Paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kim Kardashian son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Ünlü ismin kürküyle yaptığı paylaşım olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları Kim Kardashian'ı Kanye West'in yeni eşi Bianca Censori'ye benzetti..

Kürklü tarzı olay oldu! Kim Kardashian eski eşi olan Kanye West'in yeni eşine benzetildi: "Kim Censori"

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Kim Kardashian yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

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Sosyal medyanın en çok konuşulan ailesi olan Kardashian ailesinin her paylaşımı ve her açıklaması uzun süre gündemde kalıyor.

Kim Kardashian son olarak 364 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından kürküyle poz verdiği karelerini paylaştı.

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TARZI ÇOK KONUŞULDU

Paylaşım kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Ünlü ismin tarzı eski eşi Kanye West'in yeni eşi Bianca Censori'ye benzetildi.

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Sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü isme, "Kim Censori", "Tamam, şu anda Brianca gibi davranıyor", "Eski sevgilisine mesaj gönderiyor", "Censori'den ilham aldım", Neden West'in karısına benzemeye çalışıyor" gibi yorumlar yapıldı.

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