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Kim Kardashian, Oprah'ın partisi için çok cesurdu! Göğüs uçlarının belli olmasını umursamadı

30.01.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West ile ayrılığı ve Pete Davidson birlikteliği ile uzun süre gündemde kalan Kim Kardashian Oprah'ın partisi öncesi selfieler çekti. İddialı kıyafetiyle yine dikkat çeken Kim'in sütyensiz tarzına beğeni yağdı.

Kim Kardashian, Oprah'ın partisi için çok cesurdu! Göğüs uçlarının belli olmasını umursamadı

Geçtiğimiz günlerde Prenses Diana’nın kolyesini 197 bin 453 dolara satın alan ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, Harvard Business School'da konuşma yaptı. Girişimcilerin katıldığı konferansa davet edilmesiyle gündeme gelen SKIMS'in kurucusu özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Sosyal medyada paylaşımlar yapan Kim, Oprah'ın partisi öncesi bol bol poz verdi.

Ekran Alıntısı

Ayna selfieleriyle tanınan ünlü yıldız dekolteli elbisesinin altına sütyen de giymedi.

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Kim Kardashian kıvrımlarını sergilediği pozlarla beğeni toplarken meme uçlarının belli olmasını da umursamadı.

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Kanye West Kim Kardashian Prenses Diana

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