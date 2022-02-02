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  4. Kim Kardashian pastanın kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kim Kardashian pastanın kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

02.02.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realite şov yıldızı Kim Kardashian, Sevgililer Günü için kendi markasının tanıtımını yaparken, iç çamaşırı giyerek pasta yediği anları paylaştı.

Kim Kardashian pastanın kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Eski eşi Kanye West'in açıklamalarıyla gündemde olan Kim Kardashian şu sıralar kendi markasının bikini ve mayo tasarımları için tanıtım hazırlığında. Günlerdir tasarımları bir giyip bir çıkartan ve pozlar veren Kim Kardashian'ın ikinci bir seks kasedi olduğu konuşuluyordu.

Kim Kardashian

Bu iddiaları yalanlayan Kim Kardashian, Sevgililer Günü pozuyla dikkatleri çekti.

4_Kim-Kardashian-slips-into-tiny-pink-thong-and-crop-top-for-racy-snaps

41 yaşındaki yıldız isim, pembe iç çamaşırıyla kıvrımlı figürünü sergilerken poz verdi. Instagram'da 284 milyon takipçisi bulunan Kardashian'a saniyeler içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.


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Kim Kardashian
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