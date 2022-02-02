Kim Kardashian pastanın kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Eski eşi Kanye West'in açıklamalarıyla gündemde olan Kim Kardashian şu sıralar kendi markasının bikini ve mayo tasarımları için tanıtım hazırlığında. Günlerdir tasarımları bir giyip bir çıkartan ve pozlar veren Kim Kardashian'ın ikinci bir seks kasedi olduğu konuşuluyordu.

Bu iddiaları yalanlayan Kim Kardashian, Sevgililer Günü pozuyla dikkatleri çekti.

41 yaşındaki yıldız isim, pembe iç çamaşırıyla kıvrımlı figürünü sergilerken poz verdi. Instagram'da 284 milyon takipçisi bulunan Kardashian'a saniyeler içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.



