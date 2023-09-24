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  4. Kim Kardashian pembe bikinisini giyip teniz kortuna indi! Serena Williams görünce...

Kim Kardashian pembe bikinisini giyip teniz kortuna indi! Serena Williams görünce...

24.09.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, 364 milyon Instagram takipçisi için ünlü kıvrımlarını bir kere de tenis kortunda gösterdi. Pembe bikinisiyle tenis oynayan Kim'i görenler "Her şeyin bir adabı var" yorumunda bulundu.

SKIMS'in 42 yaşındaki kurucusu Kim Kardashian her daim adından söz ettirmeyi başarıyor. Skandal açıklamaları, seks kasedi, eski eşi ve paylaşımlarıyla tanınan Kim bu sefer de tenis kortunda ezber bozdu.

Yayınladığı sosyal medya pozları ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren dünyaca ünlü Kim Kardashian, son olarak pembe bikinisiyle tenis kortunda poz verdi.

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Tenis kortunda çıplak ayakla çekilmiş fotoğrafını paylaşan ve vücudunu yağlayarak kıvrımlarını öne çıkaran ünlü isim yine olay oldu. Pembe bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen Kim'i görenler "Her şeyin bir adabı var" yorumunda bulundu.

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Serena Williams da pozlara tepkisiz kalmadı ve "Açıkçası sana ders vermeliyim" diyerek pozlarla dalga geçti.

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Kim Kardashian Serena Williams yaşında

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