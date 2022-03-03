Kim Kardashian resmen bekar! Eski eşi karşı çıkmıştı

Kim Kardashian Kanye West ile sekiz yıllık evliliğini bitirmesinin ardından, çarşamba günü resmi olarak bekar bir kadın oldu. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul etti. Mahkeme, West'in itirazını dikkate almadı.

Çiftin dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu henüz netleşmedi.

Duruşmaya görüntülü olarak katılan Kardashian’a, “Sorunlar, anlaşmazlıklar ve farklılıklar evliliğinizin bozulmasına neden oldu mu?” gibi sorular sorulurken, Kardashian'ın yanıtı “Evet" oldu.

WEST'İN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, West’in, eski eşinin bekar ilan edilme talebine itirazını, dava süresince devam eden tutarsız davranışları, çıkardığı zorluklar ve dördüncü kez avukat değiştirmesi üzerine reddetti.

Duruşmaya görüntülü olarak dahi katılmayan ünlü rap yıldızı, davadan 24 saat önce avukatını değiştirerek yeni bir avukat tutmuştu.

