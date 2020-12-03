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Kim Kardashian yüzünü elbisesinin üstüne bastırdı

03.12.2020 09:06 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian yüzünü elbisesinin üstüne bastırdı

Skandalların kadını Kim Kardashian nasıl dikkat çekeceğini çok iyi biliyor. Kardashian lansman tanıtımında yüzünü elbisesinin üstüne bastırdı.

Kim Kardashian yeni ürünleri için hazırlıklarını tamamladı. Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Kim Kardashian tanıtım için ön yüzüne kendi yüzü baskılı straplez elbise giyerken kum saati kıvrımlarını sergiledi.

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40 yaşındaki Kardashian Ekim ayında lanse ettiği KKW Beauty serisi için çalışırken yine kıvrımlarını sergilemeyi ihmal etmedi.

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Kim'in "Doğum Günü Koleksiyonu Çekimi. Bu günü sevdim" notunu düştüğü paylaşımlarına beğeni yağdı. Kim Kardashian çarşafa benzeyen bir kumaşı çıplak vücuduna tutarak verdiği pozları da hayranlarına göstermeyi ihmal etmedi.

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Paylaşımları görenler ise "Kim'in en büyük hayranı Kim Kardashian" yorumu yaptı.

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