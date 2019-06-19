Kim kıyabilir bu cici kuşlara? Japon sanatçıdan inanılmaz latte sanatı

Birçok insan sabah kahvesi olamadan ayılmanın mümkün olmadığını düşünür. Onlar için uyanmak, güne tempolu devam etmek için kahve vazgeçilmezdir. Şimdi kahve bağımlıları kalbinden vuracak muazzam kahve tasarımları göstereceğiz. Hazırsanız sizi kahveye bir kez daha aşık etmeye geliyoruz :)
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Japon sanatçı Ku-san, yeteneği sayesinde latteye boyut atlatıyor. Ku-san, latte sanatını hobi olarak gerçekleştiren bir ev baristası. Ku-san'ın tasarımları öyle güzel ki insan bu bardaklardan bir yudum almaya çekinir :)
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