YEMEK

Kim kıyabilir bu cici kuşlara? Japon sanatçıdan inanılmaz latte sanatı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.06.2019 17:20 | Son Güncelleme

Birçok insan sabah kahvesi olamadan ayılmanın mümkün olmadığını düşünür. Onlar için uyanmak, güne tempolu devam etmek için kahve vazgeçilmezdir. Şimdi kahve bağımlıları kalbinden vuracak muazzam kahve tasarımları göstereceğiz. Hazırsanız sizi kahveye bir kez daha aşık etmeye geliyoruz :)

Kim kıyabilir bu cici kuşlara? Japon sanatçıdan inanılmaz latte sanatı

Japon sanatçı Ku-san, yeteneği sayesinde latteye boyut atlatıyor. Ku-san, latte sanatını hobi olarak gerçekleştiren bir ev baristası. Ku-san'ın tasarımları öyle güzel ki insan bu bardaklardan bir yudum almaya çekinir :)


Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntüSırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
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Limonun üzerine birkaç adet çivi saplayın ve ne olacağını görünLimonun üzerine birkaç adet çivi saplayın ve ne olacağını görün
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Anahtar Kelimeler:
latte sanatı yemek sanatı food art

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