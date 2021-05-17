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Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin TL'lik 'paralel ve meridyen' sorusu! "Hangisi Türkiye'den geçmez?"

17.05.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin ekran klasiği yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 16 Mayıs Pazar ekrana gelen son bölümünde 250 bin TL'lik soru açıldı. Kim Milyoner Olmak İster'da yarışan Betül Yoğurtçu, 250 bin TL değerindeki "Hangisi Türkiye'den geçmez?" başlıklı meridyen ve paralel sorusuna doğru cevap vermeye çalıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin TL'lik 'paralel ve meridyen' sorusu! "Hangisi Türkiye'den geçmez?"

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının 16 Mayıs Pazar ekrana gelen son bölümüne başarılı yarışmacı Betül Yoğurtçu damga vurdu. Betül Yoğurtçu yarışmadaki 250 bin TL'lik soruyu açtırdı.

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250 bin TL'lik 11. soru ise "Hangisi Türkiye'den geçmez?" oldu. Sorunun şıkları ise şöyle oldu:
A:36 derece Kuzey Paraleli
B: 42 derece Kuzey Paraleli
C: 26 derece Doğu Meridyeni
D: 45 derece Doğu Meridyeni

Yarışmacı Betül Yoğurtçu bir süre düşündükten sonra yarışmadan çekilme kararı aldı ve 125 bin TL kazandı. Ancak yarışmacı 250 bin TL'lik sorunun yanıtını doğru tahmin etti. Sorunun yanıtı ise 'D şıkkı 45 derece Doğu Meridyeni' olarak açıklandı.
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Kenan İmirzalıoğlu
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