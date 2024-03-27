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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL kazandı! Berk Göktaş'ın eline geçecek parayı Ozan Bingöl açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL kazandı! Berk Göktaş'ın eline geçecek parayı Ozan Bingöl açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.03.2024 07:28
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Berk Göktaş adlı yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik final sorusunu açtırdı. 5 milyonluk soruyu açtıran Berk Göktaş büyük ödülü kazandı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl ise yarışmacının eline geçecek parayı açıkladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL kazandı! Berk Göktaş'ın eline geçecek parayı Ozan Bingöl açıkladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik final sorusu açıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, 5 milyonluk soruyu açtırarak büyük bir başarıya imza attı.

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Göktaş kazanınca "Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ne olursa olsun çekil demezlerdi. Destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

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VERGİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’de büyük ödülü kazanan Berk Göktaş'ın eline vergiler düşünce geçecek parayı açıkladı.

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Yaptığı hesabı sosyal medya hesabından yüksek vergiye dikkat çekerek "Kim vergiler dahil milyoner olmak ister(!)" şeklinde paylaşan Bingöl, kesilecek istisna ve intikal vergilerinin ardından Berk Göktaş'ın eline 4 milyon 7 bin 411 TL geçeceğini belirtti.


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Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu
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