Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL kazandı! Berk Göktaş'ın eline geçecek parayı Ozan Bingöl açıkladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik final sorusu açıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, 5 milyonluk soruyu açtırarak büyük bir başarıya imza attı.

Göktaş kazanınca "Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ne olursa olsun çekil demezlerdi. Destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

VERGİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’de büyük ödülü kazanan Berk Göktaş'ın eline vergiler düşünce geçecek parayı açıkladı.

Yaptığı hesabı sosyal medya hesabından yüksek vergiye dikkat çekerek "Kim vergiler dahil milyoner olmak ister(!)" şeklinde paylaşan Bingöl, kesilecek istisna ve intikal vergilerinin ardından Berk Göktaş'ın eline 4 milyon 7 bin 411 TL geçeceğini belirtti.







