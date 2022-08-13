Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran olay! Kaza geçiren yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan yarışmaya hastanede hemşire olarak çalışan Gizem Elif Türk isimli yarışmacı katıldı. Türk'ün hikayesi ise herkesi duygulandırdı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DUYGUSAL ANLAR!

30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aşan yarışmacı, sonrasında 100 bin TL değerinde olan soruya kada geldi ancak soruda takıldı. Hastanede yaşadığı elim kazayı anlatan yarışmacı, kaza sonrası yaşadıklarını da anlattı.

HASTANEDE KAZA GEÇİREN HEMŞİRE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Estetik operasyon için paraya ihtiyacı olan isim, kendisine yetecek para miktarındaki soruya geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Babası 15 sene önce vefat eden ve annesi tarafından büyütülen Gizem Hemşire "Babamı kaybettiğimizden beri o gün bugündür bizi annem büyüttü. 'Her zaman başınıza ne gelirse gelsin dimdik bir şekilde durun' dedi" şeklinde konuşarak stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.



