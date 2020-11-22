MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kim Milyoner Olmak İster'de iki jokeri aynı soruda kullandı! O soru olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de iki jokeri aynı soruda kullandı! O soru olay oldu

22.11.2020 11:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kim Milyoner Olmak İster'de iki jokeri aynı soruda kullandı! O soru olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında iki joker hakkını bir soruda kullanan yarışmacı sosyal medyada olay oldu. Genç kadın ikiye tam bölünemeyen sayıyı bulamadı.

ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmadaki bir yarışmacı, sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı, "‘Bana ikiye tam bölünemeyen bir sayı söyle’ diyen arkadaşınıza hangisini söylerseniz, istediği şeyi yapmış olursunuz" sorusuna önce telefonla joker hakkını daha sonra ise seyirciye sorma joker hakkını kullandı.

Önce telefonla ablasını arayan Yağmur adlı yarışmacı, zamanı dolduğu için ablasından beklediği yanıtı alamadı.

Daha sonra seyirci joker hakkını kullanan Yağmur, seyircilerin, "Doksan yedi" yanıtından sonra soruyu doğru yanıtlayabildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti
Mustafa Uğurlu o diziyle dönüyorMustafa Uğurlu o diziyle dönüyor
15 Kasım Pazar günü kanallarda ne var?15 Kasım Pazar günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

Taytı sosyal medyanın diline düştü

Taytı sosyal medyanın diline düştü

Kahreden olay! Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Kahreden olay! Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Diğer Haberler

MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef Uğur elendi mi?

Kimler eleme adayı oldu!

Seray Kaya'dan Kuruluş Osman'la ilgili açıklama

Seray Kaya'dan Kuruluş Osman'la ilgili açıklama

Usta oyuncu Mustafa Uğurlu Seni Çok Bekledim'de

Mustafa Uğurlu o diziyle dönüyor

Sol Yanım'ın yayın tarihi belli oldu

Sol Yanım'ın yayın tarihi belli oldu

Arka Sokaklar 567. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rıza Baba ekipten ayrılacak mı? Arka Sokaklar son bölüm izle

Arka Sokaklar'da Rıza Baba veda mı ediyor?

Babil dizisi nasıl bitti? Ekrana böyle veda etti! İşte Babil 20. ve final bölümü son sahnesi!

Sevilen dizi ekrana böyle veda etti! Sürpriz dolu final sahnesi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.