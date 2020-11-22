Kim Milyoner Olmak İster'de iki jokeri aynı soruda kullandı! O soru olay oldu

ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmadaki bir yarışmacı, sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı, "‘Bana ikiye tam bölünemeyen bir sayı söyle’ diyen arkadaşınıza hangisini söylerseniz, istediği şeyi yapmış olursunuz" sorusuna önce telefonla joker hakkını daha sonra ise seyirciye sorma joker hakkını kullandı.

Önce telefonla ablasını arayan Yağmur adlı yarışmacı, zamanı dolduğu için ablasından beklediği yanıtı alamadı.

Daha sonra seyirci joker hakkını kullanan Yağmur, seyircilerin, "Doksan yedi" yanıtından sonra soruyu doğru yanıtlayabildi.

