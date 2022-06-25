'Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırtan soru! Soruyu bilemeyince...

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster' bugün yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Yarışmaya katılan Çağla Kaymak, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmada başarılı bir performans sergileyen Çağla Kaymak, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı.

'Kim Milyoner Olmak İster'de bugün ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısına çıkan soru, ünlü sunucuyu şaşırttı. İmirzalıoğlu'nun karşısına çıkan ve kendi yer aldığı proje ile ilgili soruda yarışmacı zor anlar yaşadı.

Yarışmacının karşısına ikinci barajda, " Uğur Yücel'in yönettiği, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek'in yer aldığı 2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En iyi Film' ödülünü alan film hangisidir?" sorusu çıktı.

Şıklarda ise, 'A- Ejder Kapanı', B- Kabadayı, C- Uzun Hikaye, D- Yazı Tura gibi seçenekler yer aldı.

Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, A- Ejder Kapanı şıkkını seçti ancak cevap D- Yazı Tura olarak açıklandı.



Yarışmacı yarışmadan 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.



