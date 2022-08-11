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Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu'nun sesini titreten Eren Bülbül sorusu! "Hepimizin kalbini yaktılar"

11.08.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında duygusal anlar yaşandı. Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun PKK'lı teröristlerin öldürdüğü Eren Bülbül ile ilgili soru sorarken adeta sesi titredi. Kenan İmirzalıoğlu soruyu sorduktan sonra ağlamamak için kendini zor tuttu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun o zor anları ve Eren Bülbül sorusu...

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu'nun sesini titreten Eren Bülbül sorusu! "Hepimizin kalbini yaktılar"

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya sorduğu soruyu okurken zor anlar yaşadı. Sinem Kobal ile evli olan ve uzun zamandır yarışmayı sunan başarılı oyuncu Eren Bülbül sorusunu okurken ve sorunun yanıtını beklerken ağlamamak için kendini zor tuttu.

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Yarışmaya katılan Şevval Gürsoy'a yöneltilen soru "PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?" sorusu idi. 30 bin TL'lik ödüle ulaşan yarışmacı 50 bin TL'lik soruyu Kenan İmirzalıoğlu'ndan dinlerken ünlü oyuncunun gözlerinin dolu dolu olması seyircilerin gözünden kaçmadı.

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"HEPİMİZİN KALBİNİ YAKTILAR"

Şıklar arasında, 'A- 20', 'B- 22', 'C-24' ve 'D- 26' yer aldı. Gürsoy ilk hakkında B ardından ise C şıkkını seçti. Yanlış cevabı seçen yarışmacı, yarışmadan elendi.

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Kenan İmirzalıoğlu ise konuşmasında "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar. Hepimizin kalbini yaktılar. Tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Bir Eren Bülbülümüzü kaybettik ama Ayşe annemiz bilsin ki o bütün Türkiye'nin evladı oldu" dedi.

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Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan çatışmada PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Eren Bülbül daha 15 yaşındaydı.

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Kenan İmirzalıoğlu
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Cennet mekânı olsun hepimizi yaktı kardeşim...

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