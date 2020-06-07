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Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soru! Enheduanna nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 07.06.2020 06:54 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her yayınlandığı gün gündem oluyor. Son olarak yarışmada bir soruda yer alan Enheduanna ile ilgili detaylar izleyenler tarafından merak konusu oldu: Enheduanna nedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen soru! Enheduanna nedir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye 60 bin liralık "Tarihte adı bilinen ilk yazar olan ve 4300 yıl önce Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğrudur?" sorusu damga vurdu.

ENHEDUANNA NEDİR?

Enheduanna kelimesi ve ne olduğu merak konusu oldu! Enheduanna, Akad Kralı Sargon'un ve yüksek olasılıkla Kraliçe Tashlultum'un kızı. Tarihte bilinen ilk kadın şair ve yazar, hatta bazı kaynaklara göre ilk şair ve yazardır. Sümerlerin aşk tanrıçası İnanna'ya yazdığı lirik şiirleriyle ünlüdür.

İşte soru ve yanıtı:

*Tarihte adı bilinen ilk yazar olan ve yaklaşık 4300 yıl önce Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğrudur?

A- Bir kraldır

B- Bir kadındır (Doğru cevap)

C- Bir askerdir

D- Bir köledir

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