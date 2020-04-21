Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran soru: Femur nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 20 Nisan Pazartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Merak uyandıran soru ise 'Femur nedir?' oldu.

İşte 7.500 bin değerindeki Milyoner sorusu ve doğru yanıtı!..

Detaylar haberimizde.

Femur nedir?

a) Uyluk kemiği

b) Göğüs kafesi

c) Kafatası

d) Leğen kemiği

Doğru cevap: Uyluk kemiği (Femur veya diğer adıyla uyluk kemiği, memelilerin vücutlarındaki en uzun, en hacimli ve en güçlü kemiktir. Kalçanın ve dizin bir bölümünü oluşturur. Femur sözcüğü, uyluk sözcüğünün Latince’sidir

