Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ı gülme krizine sokan soru

Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ın zor anları... Murat Yıldırım soruyu görür görmez gülmeye başladı.

Kim milyoner olmak ister yarışmasında 60 bin lira değerindeki bok böceği sorusunu okumakta zorlanan Murat Yıldırım, kendisini gülmekten alamayınca stüdyo bir anda kahkahaya boğuldu.

Soruyu defalarca tekrar etmeye çalıştı.

Soruyu ikinci kez okurken de kendisini tutamayan başarılı sunucu seyircilerden de moral alkışı istedi. Yıldırım, yarışmacının hatrına soruyu baştan okumaya karar verdi.

"Yapılan bir çalışmaya göre, bir bok böceği türünün kendi vücut ağırlığına kıyasla çekebileceği yük, 70 kiloluk bir insanın yaklaşık kaç kg kaldırmasına eşittir" sorusunu sonunda okuyan Yıldırım, soruyu sorunsuz okuyunca 'Bana bir alkış lütfen' diye ekledi.



