Leyla dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Kimse tanıyamadı

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi ile ekranlara geri dönen Gonca Vuslateri dizideki her sahnesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı oyunculuğu ile övgü dolu yorumlar alan Vuslateri şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, Paris merkezli Gmaro dergisi için sıra dışı stillerle kamera karşısına geçti. Birbirinden cesur pozlar veren Gonca Vuslateri'yi görenler tanımakta zorlandı.

Kısa saçlı halleriyle dikkat çeken Gonca Vuslateri bu haliyle de takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'Tanıyamadım', 'Nasıl güzelsin', 'Çok güzelsin', 'Her halin olay' gibi yorumlar yapıldı.

Devlet memuru olan ve adının Levent Yaşar olduğu bilinen sevgilisiyle 20 Mart'ta evlenen Gonca Vuslateri, 27 Nisan'da ise Asya adını verdiği kızını kucağına almıştı.

FAZLA KİLOLARINDAN BAKIN NASIL KURTULMUŞ

Hamileliği boyunca 22 kilo alan ve doğum sonrasında 23 kilo veren ünlü isim sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenerek, bol su tüketerek kilolarından kurtulduğunu açıklamıştı.