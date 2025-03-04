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  4. Leyla dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Kimse tanıyamadı

Leyla dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Kimse tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.03.2025 10:10
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Şimdilerde Now Tv'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet'te 'Nur' karakterine hayat veren Gonca Vuslateri başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Her sahnesi adeta sosyal medyanın gündemine oturan ünlü oyuncu şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü ismin bir dergi çekimi için verdiği pozlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Leyla dizisinin Nur'u Gonca Vuslateri cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Kimse tanıyamadı

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi ile ekranlara geri dönen Gonca Vuslateri dizideki her sahnesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı oyunculuğu ile övgü dolu yorumlar alan Vuslateri şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, Paris merkezli Gmaro dergisi için sıra dışı stillerle kamera karşısına geçti. Birbirinden cesur pozlar veren Gonca Vuslateri'yi görenler tanımakta zorlandı.

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Kısa saçlı halleriyle dikkat çeken Gonca Vuslateri bu haliyle de takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'Tanıyamadım', 'Nasıl güzelsin', 'Çok güzelsin', 'Her halin olay' gibi yorumlar yapıldı.

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Devlet memuru olan ve adının Levent Yaşar olduğu bilinen sevgilisiyle 20 Mart'ta evlenen Gonca Vuslateri, 27 Nisan'da ise Asya adını verdiği kızını kucağına almıştı.

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FAZLA KİLOLARINDAN BAKIN NASIL KURTULMUŞ

Hamileliği boyunca 22 kilo alan ve doğum sonrasında 23 kilo veren ünlü isim sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenerek, bol su tüketerek kilolarından kurtulduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri
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