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Kim Milyoner Olmak İster'de olay olan Yeşilçam sorusu! Türkan Moray damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 07:11 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'deki Yeşilçam sorusu merak uyandırdı! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada "1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusu dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'de olay olan Yeşilçam sorusu! Türkan Moray damga vurdu

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümüne Yeşilçam sorusu damga vurdu.

Türkan Moray sorusu sosyal medyada çok konuşuldu. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye 60.000 TL değerindeki "1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusu damga vurdu.

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Yarışmacı "bu isimler gerçek mi" diye sorunca Kenan İmirzalıoğlu gülerek "Gerçek olmayan bir şey sorulmaz burada" yanıtını verdi.
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Genç yarışmacı risk almak istemediğini söyleyerek yarışmadan çekildi. Derya ismindeki yarışmacı 30 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.

"1968 yapımı 'Dünyanın En Güzel Kadını' adlı Yeşilçam filminde hangi adda bir karakter yer almaktadır?" sorusunun yanıtı ise Türkan Moray'dı.

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