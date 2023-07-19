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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan soru! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı

Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan soru! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı

19.07.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular zaman zaman sosyal medyada da gündeme geliyor. Yarışmada son olarak sorulan soru sosyal medyada gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu da kendini tutamadı.

Bir süredir sunuculukla ekrandan olan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı Mahbup Reyhan'ın karşısına çıkan soru sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmacının karşısına 8'inci soruda karşısına, "Şu an sizinle hangisi arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?" çıktı.

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Yarışmanın şıkları arasında yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da adı vardı. Sorunun D şıkkı yarışmacıyı ve Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

Ekran Alıntısı

Sunucu "Ben de adımı hiç burada beklemezdim" dedi.

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Sosyal medyada da bu soru gündem oldu. Soruyu görenler "Karşına Kenan sorusu gibi çıksam ne yapabilirsin ki" diyerek soruyla eğlendi.

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Kim Milyoner Olmak İster sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu

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