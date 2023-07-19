Kim Milyoner Olmak İster'de sosyal medyayı sallayan soru! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı

Bir süredir sunuculukla ekrandan olan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta katılan yarışmacı Mahbup Reyhan'ın karşısına çıkan soru sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmacının karşısına 8'inci soruda karşısına, "Şu an sizinle hangisi arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?" çıktı.

Yarışmanın şıkları arasında yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da adı vardı. Sorunun D şıkkı yarışmacıyı ve Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü.

Sunucu "Ben de adımı hiç burada beklemezdim" dedi.

Sosyal medyada da bu soru gündem oldu. Soruyu görenler "Karşına Kenan sorusu gibi çıksam ne yapabilirsin ki" diyerek soruyla eğlendi.



