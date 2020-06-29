Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü haberci Özlem Pala yarıştı! Özlem Pala ne kadar kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında deneyimli haberci ve sunucu Özlem Pala yarıştı. Özlem Pala'ya eşlik eden ise, uzun yıllar haber kanallarında muhabirlik, haber müdürlüğü ve yöneticilik yapan eşi Esat Pala oldu.

30 BİN LİRALIK SORUDA TAKILDI!

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk iki barajı da başarıyla geçen Özlem Pala, 30.000 bin liralık soruda takıldı.

Habercilik günlerinden nasıl tanıştıklarına kadar eğlenceli anılarını paylaşan çift, yarışmadan 15 bin TL'lik ödülle ayrıldı.

Haberci eşlerin görev yaparken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl tanıştıklarını anlattıkları anlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.



Özlem Pala'nın telefon jokerlerinden birisi ise Türk Televizyonculuğunun duayen isimlerinden Yalçın Çakır'dı.



