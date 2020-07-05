MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı zorlayan Goril Koko sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı zorlayan Goril Koko sorusu

DİZİ HABERLERİ  | 05.07.2020 07:13 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran Goril Koko sorusu... İşte Amerikan işaret dilindeki 1000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko, "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir, sorusunun yanıtı..

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı zorlayan Goril Koko sorusu

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yine bir soru ile izleyicilerin merakını uyandırdı. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı ilgi çekti.

Amerikan işaret dilindeki 1000’den fazla kelimeyi bilen goril Koko, “Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?” sorusuna ne cevap vermiştir?

Cevap: A- Konforlu bir deliğe

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE JOKER HAKLARI

1) Telefon Joker Hakkı: Yarışmacının başvuru yaptığı esnada ismini vermiş olduğu 3 arkadaşı içinden dilediği herhangi birini arayıp verilen 30 saniye içinde soru ile ilgili olarak fikir alabilmektedir.

2) Yarı yarıya Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda bilgisayar yanlış olan 2 seçeneği rastgele olacak şekilde çıkarır.

3)Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda seyircilere verilmiş olan el bilgisayarı ile sorunun cevap hakkında bir seçimde bulunurlar. Seyircilerin vermiş olduğu bu cevaplar, grafik olarak yarışmacıya yansıtılır.

4) Çift Yanıt Joker Hakkı: Yarışmanın eski bölümlerinden farklı olarak yarışmacıya verilen bu joker hakkı sayesinde yarışmacı soruya 2 kez yanıt verme hakkına sahip olmaktadır. Bununla birlikte bu joker hakkını kullanan yarışmacılar çekilemez ve yine bu jokeri yalnızca 7. sorudan sonra kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda çift yanıtın kullanımı esnasında verilen ilk cevabın yanlış olması durumunda yanıt gri renk kullanılarak gösterilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İddialı dizinin çekimleri başladıİddialı dizinin çekimleri başladı
Sosyal medyayı salladı!Sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Ailesi ile birlikte otururken başından vurularak öldü

Ailesi ile birlikte otururken başından vurularak öldü

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili flaş açıklama

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili flaş açıklama

'Üçü de koronavirüsten öldü'

'Üçü de koronavirüsten öldü'

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Herkes o film karakterini merak etti!

Herkes o film karakterini merak etti!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sevilen diziden şoke eden final!

Sevilen diziden şoke eden final!

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü oyuncular Call My Agent dizisinin yerli versiyonunda buluştu! İşte oyuncu kadrosu

Ünlü oyuncular yeni dizide buluştu!

Bay Yanlış 2. son bölüm izle! Ezgi'den Özgür'ü şaşırtan düğün kararı! Bay Yanlış 3. bölüm fragmanı yayınlandı

Bay Yanlış'ta herkesi şaşırtan karar!

Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin çekimleri başladı! Saygı dizisinin oyuncuları kimler?

İddialı dizinin çekimleri başladı

Star TV'nin yeni dizisi için geri sayım

Star TV'nin yeni dizisi için geri sayım

Furkan Andıç, Çatı Katı Aşk için piste çıktı ve ralli pilotu oldu! Çatı Katı Aşk ne zaman başlıyor? İşte 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi

Yeni dizisi için ralli pilotu oldu!

Ünlü oyuncular TRT'nin yeni dizisinde buluştu! Tövbeler Olsun konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu!

Ünlü oyuncular iddialı dizide buluştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.