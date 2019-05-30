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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 30.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına, 88 yaşındaki Neriman Gökdemir damgasını vurdu. 88 yaşındaki Neriman Gökdemir, 'Ölmeden önce o koltuğa oturmak istiyorum. Kazanıp kaybedeceğim paranın hiçbir önemi yok.' dedi.

88 yaşındaki Neriman Gökdemir, 'Ölmeden önce o koltuğa oturmak istiyorum. Kazanıp kaybedeceğim paranın hiçbir önemi yok. Yeter ki o stüdyonun havasını soluyayım' diyerek, sunucu Murat Yıldırım'ın karşısına oturdu.

Yarışmacı Gökdemir, programın ortasında joker hakkı varken bile yarışmadan ayrılmak istedi. Sunucu Murat Yıldırım devreye girerek Neriman Teyze'yi koltuğundan kalkmasına izin vermeyip joker hakkının olduğunu belirtti.

Neriman Teyze yarışmanın sonunda 30 bin liralık ödüle ulaştı. Stüdyoyu terk ederken söyledikleri ise yarışmaya damga vurdu. Neriman Teyze "Bir tek emekli maaşım var. Hayatımda hiç bu kadar param olmadı. Bu para bana ölene kadar yeter." dedi.

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Kim Milyoner Olmak İster neriman gökdemir

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