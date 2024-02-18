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    4. Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacının joker kullandığı soru herkesi şaşırttı

    Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacının joker kullandığı soru herkesi şaşırttı

    Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
    18.02.2024 23:38 | Son Güncelleme:
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    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bir yarışmacı damga vurdu. Yarışmacı İrem Molluhasanoğlu henüz ilk baraj sorusunda heyecanına yenilerek kolay bir soruda neredeyse eleniyordu. Joker hakkını kullanan yarışmacının eleneceği soru herkesi şoke etti. İşte o soru ve yanıtı...

    ATV'nin sevilen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, kazandırmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı İrem Molluhasanoğlu, heyecanına yenilen yarışmacılardan oldu. Joker kullandığı soru seyircileri şoke etti.

    ELENMEKTEN SON ANDA KURTULDU

    İlk soruda başarılı bir şekilde cevap veren yarışmacı, ikinci soru olan baraj sorusunda elenmekten son anda kurtuldu.

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    İKİNCİ SORUDA ŞAŞIRDI

    Yarışmacının henüz ikinci soruda karşısına, "Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusu çıktı.

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    JOKER KULLANMAK İSTEDİ!

    Yarışmacı, kolay soruda heyecanına yenilerek joker kullanmak istedi. Yarışmacı, seyirci jokeri kullandı.

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    YÜZDE 95'İ AYNI CEVABI VERDİ

    Seyirci jokeri kullanan yarışmacı verilen oyların yüzde 95'inin 'B' şıkkı olduğunu görünce oldukça şaşırdı. Seyirciler yarışmacıyı adeta ipten aldı.

    Yarışmacı yarışmadan 30 bin TL alarak yarışmaya veda etti.


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    atv Kim Milyoner Olmak İster yarışma joker
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