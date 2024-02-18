Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacının joker kullandığı soru herkesi şaşırttı

ATV'nin sevilen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, kazandırmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı İrem Molluhasanoğlu, heyecanına yenilen yarışmacılardan oldu. Joker kullandığı soru seyircileri şoke etti.

ELENMEKTEN SON ANDA KURTULDU

İlk soruda başarılı bir şekilde cevap veren yarışmacı, ikinci soru olan baraj sorusunda elenmekten son anda kurtuldu.

İKİNCİ SORUDA ŞAŞIRDI

Yarışmacının henüz ikinci soruda karşısına, "Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusu çıktı.

JOKER KULLANMAK İSTEDİ!

Yarışmacı, kolay soruda heyecanına yenilerek joker kullanmak istedi. Yarışmacı, seyirci jokeri kullandı.

YÜZDE 95'İ AYNI CEVABI VERDİ

Seyirci jokeri kullanan yarışmacı verilen oyların yüzde 95'inin 'B' şıkkı olduğunu görünce oldukça şaşırdı. Seyirciler yarışmacıyı adeta ipten aldı.

Yarışmacı yarışmadan 30 bin TL alarak yarışmaya veda etti.







