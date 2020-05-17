Kim Milyoner Olmak İster'e görme engelli Mustafa Keskin damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni bölümde de gündem oldu. Programa görme engelli yarışmacı Mustafa Keskin damga vurdu.

125 Bin TL soruya kadar gelen Mustafa Keskin ve köpeği Tabs sosyal medya platformu Twitter'da TT oldu.

MUSTAFA KESKİN KİMDİR?

28 yaşında İstanbul'da yaşayan ve avukatlık yapan Mustafa Keskin Eskişehirli olup 11 yaşından itibaren görme engelli. Koç üniversitesinde hukuk okuyan Keskin bir enerji şirketin avukatlık yapıyor. Köpeği Tabs ile yarışmaya katılan Mustafa bey 125 Bin TL soruya kadar geldi ve sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

"Danimarka'da 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine tarçın dökülürken, 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin üzerine ne dökülür" sorusunu bilmeyen Keskin; 125 bin TL'lik soruya cevap veremedi ve yarışmadan çekildi. Keskin 60 Bin TL'nin sahibi oldu. Mustafa Keskin Twitter'da TT listesine girdi.

Keskin'in azmi ve başarısına hayran kalan seyirciler sosyal medyada paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları:



