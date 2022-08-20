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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Cumali anlattı, Kenan İmirzalıoğlu şoke oldu! Mafya tarafından kaçırıldı

20.08.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Hataylı yarışmacı Cumali yaşadığı maceraları anlatırken hem seyircileri hem de sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bir hayli şaşırttı. Mafya üyeleri tarafından kaçırıldığını ve zor günler geçirdiğini söyleyen Cumali Miçooğulları yaşadıklarıyla merak konusu olduç

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Cumali anlattı, Kenan İmirzalıoğlu şoke oldu! Mafya tarafından kaçırıldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu sefer bir soru değil bir yarışmacı gündem oldu. Yarışmaya Hatay'dan katılan Cumali Miçooğulları yaşadığı macerayı geziyi anlattı hem sunucu Kenan İmirzalıoğlu hem de izleyiciler şaştı kaldı.

18 yaşından beri dünyayı gezen 33 yaşındaki Cumali Miçooğulları yarışmaya Hatay'dan katıldı. 67 farklı ülkeyi seyahat eden Cumali, seyahat anılarından oluşan 2 kitap yazdı. Otellerde çalışırken yabancı insanlardan etkilenen Cumali, seyahat yolculuğunun bu şekilde başladığını dile getirdi.

UYUŞTURUCU MAFYASININ ARACINA BİNMİŞ

Cumali, 19 yaşında ailesine Şam Üniversitesi'nde Arkeolojiyle ilgili bir sempozyuma katılacağını söyleyerek seyahate çıktı. 3 aylık bir seyahat planı yapan Cumali, otostop yaparak yolculuk yapmayı düşündü. Lübnan'dan çıkıp Ürdün'e geçtiği sırada bir uyuşturucu mafyası aracına bindiğini söyledi.

6 aydır polis ekiplerinin bu mafyayla ilgili istihbarat çalışmaları yaptığını belirten Cumali, operasyonda gözaltına alındığını anlattı. 2 gün boyunca nezarethanede kalan Cumali'nin başına gelenler serbest bırakılınca da bitmedi.

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MAFYA ÜYELERİ KAÇIRINCA ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Polislerin serbest bırakmasının ardından bu sefer de mafya üyeleri tarafından kaçırıldığını anlattı. Cumali kaçırıldığı süreçte sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyledi. Polisler tarafından kurtarılan Cumali, olaydan sonra Mısır'a gittiğini söyledi.

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Yarışmacının başından geçenleri duyan Kenan İmirzalıoğlu kulaklarına inanamadı. Kenan İmirzalıoğlu zaman zaman gülerken zaman zaman da şaşkınlığını gizleyemedi.

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100 BİN TL'LİK SORUYA KADAR GELDİ

Yarışmada iyi bir performans sergileyen Cumali, 100 bin TL'lik soruya geldi. Yarışmacı "İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğuna inanılır?" sorusu karşısına uzun süre düşündü. Çekilme kararı alan Cumali, devam etseydi 13 yanıtını vereceğini söyledi. Sorunun doğru yanıtı 17 şıkkı çıkınca yarışmacı üzüldü. Cumali, 50 bin TL alarak yarışmada veda etti.

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