Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un telefon jokerleri gündem oldu! İki kavgalı ismi bir araya getirdi! Kimse beklemiyordu...

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı, yılbaşı özel bölümüyle izleyicilerini ekran başına toplayacak. Ünlü isimlerin yarışacağı özel bölümde oyuncu Doğu Demirkol da yer aldı.

JOKERLERİ GÜNDEM OLDU!

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar gibi ünlü isimler de jokerleriyle koltuktaki yerini aldı. Demirkol'un ise tercih ettiği jokerler olay oldu. Ünlü isim Türkiye'nin önemli yönetmenleri Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'ı telefon jokeri olarak kullandı. Bu sürprizi ise sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan programda, Ceza, Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Ziynet Sali, Betül Demir gibi isimler yer alacak.