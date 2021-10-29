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Kim Milyoner Olmak İster'in Hint versiyonunun sunucusu spor salonunda kalp krizi geçirerek öldü

29.10.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının Hint versiyonunda sunuculuk yapan ünlü isim Puneeth Rajkumar, geçirdiği ani kalp krizi sonucu 46 yaşında yaşamını yitiridi.

Kim Milyoner Olmak İster'in Hint versiyonunun sunucusu spor salonunda kalp krizi geçirerek öldü

Genç yaşta ölümü ile tüm Hindistan'ı yasa boğan Puneeth Rajkumar spor salonundayken göğüsüne ağrı girdiğini söylemesinden sonra apar topar hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren ünlü ismin o sırada egzersiz yaptığı belirtildi.

Times of India'nın bildirdiğine göre, bu sabah yerel saatle 11.30'da Bangalore'deki hastaneye kaldırıldı ve müdahalelere yanıt veremedi.

Oyuncu, şarkıcı ve TV sunucusu Puneeth Rajkumar'ın hayranları, kaldırıldığı hastanenin önüne gelerek toplandı.

Puneeth Rajkumar, daha bu sabah Hint aksiyon filmi Bhajarangi 2'nin oyuncu kadrosuna ve ekibine bir mesajı atarak tweeti ile destek olmuştu.

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