Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenler şaşıp kaldı!

Deli Yürek ve Karadayı gibi Türk televizyonlarının efsane projeleriyle akıllarda kalan Kenan imirzalıoğlu, 2019 yılından beri ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'i sunuyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncunun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler ise şaşkına dönüyor. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu:

İki çocuk babası Derviş İmirzalıoğlu, 2015 yılında İngilizce Öğretmeni olan eşi Özge Balcı ile yollarını ayırmıştı.

Derviş İmirzalıoğlu ve eski eşi Özge Balcı, yakınlarının çabalarıyla yeniden bir araya gelerek 2019 yılında nikah masasına oturmuşlardı.

Sinem Kobal, kaynı Derviş İmirzalıoğlu ile nikahtan bir poz paylaşmış ve takipçilerini şaşırtmıştı.

Derviş İmirzalıoğlu, kardeşi Kenan İmirzalıoğlu'nun aksine sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.





