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  4. Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenler şaşıp kaldı!

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenler şaşıp kaldı!

18.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarılı sunumuyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler şaşıp kalıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenler şaşıp kaldı!

Deli Yürek ve Karadayı gibi Türk televizyonlarının efsane projeleriyle akıllarda kalan Kenan imirzalıoğlu, 2019 yılından beri ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'i sunuyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncunun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler ise şaşkına dönüyor. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu:

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu gören şaşıp kaldı!

İki çocuk babası Derviş İmirzalıoğlu, 2015 yılında İngilizce Öğretmeni olan eşi Özge Balcı ile yollarını ayırmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu gören şaşıp kaldı!

Derviş İmirzalıoğlu ve eski eşi Özge Balcı, yakınlarının çabalarıyla yeniden bir araya gelerek 2019 yılında nikah masasına oturmuşlardı.

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu gören şaşıp kaldı!

Sinem Kobal, kaynı Derviş İmirzalıoğlu ile nikahtan bir poz paylaşmış ve takipçilerini şaşırtmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu gören şaşıp kaldı!

Derviş İmirzalıoğlu, kardeşi Kenan İmirzalıoğlu'nun aksine sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu gören şaşıp kaldı!

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu gören şaşıp kaldı!

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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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