Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz ismi Kenan Işık yaşıyor mu? Nerede? İyileşti mi? Kenan Işık'ın son sağlık durumu 2022!

Kenan Işık, oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı projelerde olduğu gibi Kim Milyoner Olmak İster programıyla da adından söz ettirmişti. Bir döneme damga vuran ve halen devam eden bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu farklı isimler üstlense de program Kenan Işık'la bütünleştiği için kimse onun yerini dolduramadı. Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz ismi Kenan Işık yaşıyor mu? Nerede? İyileşti mi? gibi konu başlıkları zaman zaman sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası araştırılıyor. Kenan Işık'ın son sağlık durumu ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer verdik.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN UNUTULMAZ İSMİ KENAN IŞIK YAŞIYOR MU?

Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz ismi Kenan Işık bir döneme bu yarışmayla damga vurdu. 2014 yılının mart ayında bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Kenan Işık, burada hastaneye alındı ve toplamda 4 saat süren ameliyat sonrası doktorlar tarafından hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Spor sonrasında saunaya giren ve fenalaşıp dengesini kaybetmesi sebebiyle kafasını yere çarptığı öğrenilen Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirmesi sebebiyle yapılan ameliyat sonrası komaya girdiği aktarıldı. O döenm doktorlar tarafından yapılan bu açıklama sonrası ünlü oyuncu zaman zaman Twitter'da Trend Topic oluyor. Kenan Işık'ın son durumunun nasıl olduğu ünlü oyuncunun sevenleri tarafından merak ediliyor.

KENAN IŞIK İYİLEŞTİ Mİ? NEREDE?

21 Mart 2014'te hastaneye kaldırılmasının ardından ameliyata alınan ve komaya giren Kenan Işık'ın tedavisi şu an evde devam ediyor.

KENAN IŞIK HALA UYUYOR MU? KOMADAN ÇIKTI MI?

Kenan Işık'a ilişkin geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklama gündem olmuştu. Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçının tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğu belirtilmişti. Işık'ın uzun süre yardım almadan sandalyede oturabildiği aktarılsa da haber bir süre sonra ünlü oyuncunun eşi Beril Işık'ın yaptığı açıklama ile yalanlanmıştır.

KENAN IŞIK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kenan Işık 1 Ekim 1947 yılında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya geldi.

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

Kenan Işık'ın oynadığı filmler

1991 Sızı

1993 Süper Baba

1994 Kurtuluş (dizi) Kazım Karabekir

1997 Sıcak Saatler Rıfat Hazal

1998 Cumhuriyet

2001-2002 Dadı (dizi) Ömer Giritli

2002 Yeşil Işık Ali

2004-2005 Aşk Oyunu Hakim Konuk oyuncu

2005-2006 Belalı Baldız Faruk

2007 Fikrimin İnce Gülü

Kenan Işık'ın TV programları

Kim Beş Yüz Milyar İster? (2000-2004 yılları arasında Show TV ve Kanal D'de yayınlanmıştır.)

Kim Beş Yüz Bin İster? (2005-2007 yılları arasında Show TV'de yayımlanmıştır.)Kim Bir Milyon İster?(2008 yılında Star TV'de yayımlanmıştır.)

Dünya Bir Oyun Sahnesi (2009 yılında Atv'de yayımlanmıştır.)

Kelimenin Gücü (2010-2011 yılları arasında Atv'de yayımlanmıştır.)Kim Milyoner Olmak İster? (2011-2014 yılları arasında Atv'de yayımlanmıştır.)

