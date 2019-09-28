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Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor! Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'lik soruyla sezonu açacak!

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SİNEMA TV  | 28.09.2019 03:01 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon ilk bölümü 1 milyon TL'lik soruyla başlayacak. Peki Kenan İmirzalıoğlu ile Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Murat Yıldırım’ın yeni dizi anlaşması nedeniyle ayrıldığı “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının yeni sunucusu o Kenan İmirzalıoğlu olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon tarihi açıklandı.

1 milyon TL'lik soru ile yeni sezonu açacak olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

ARDA AYTEN 1 MİLYON'LUK SORUYU AÇTIRACAK!

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Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finalinde yarışan Arda Ayten sayesinde 1 milyonluk soruya kadar ulaşılmıştı. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaştı ancak süre yetmemişti. Yeni sezonda Arda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak.

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