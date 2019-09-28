Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor! Kenan İmirzalıoğlu 1 milyon TL'lik soruyla sezonu açacak!

Murat Yıldırım’ın yeni dizi anlaşması nedeniyle ayrıldığı “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının yeni sunucusu o Kenan İmirzalıoğlu olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon tarihi açıklandı.

1 milyon TL'lik soru ile yeni sezonu açacak olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

ARDA AYTEN 1 MİLYON'LUK SORUYU AÇTIRACAK!

Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finalinde yarışan Arda Ayten sayesinde 1 milyonluk soruya kadar ulaşılmıştı. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaştı ancak süre yetmemişti. Yeni sezonda Arda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak.



