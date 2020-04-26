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Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir?

DİZİ HABERLERİ  | 26.04.2020 08:56 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster sorusu yine merak konusu oldu. İşte hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir, sorusunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde "Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir" sorusu gündeme oturdu.

Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı merak konusu oldu. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran "Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir" sorusunun yanıtını bu haberde bulabilirsiniz.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...
Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir?

A: Johann Strauss II

B: Giuseppe Verdi

C: Johann Sebastian Bach

D: Richard Wagner

CEVAP: (A) Johann Strauss II

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