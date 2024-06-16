Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki Fenerbahçeli taraftar, logolarındaki renkleri bilemedi! ''Galatasaray mı sandın?''

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Fenerbahçe taraftarı olan bir yarışmacı, “Fenerbahçe’nin logosunda hangi renk yoktur?” sorusuna yanlış cevap vererek yarışmadan elendi.

'KIRMIZI' DEDİ VE ELENDİ

Fenerbahçe taraftarı bir yarışmacı, "Fenerbahçe logosundaki renkler" sorusunu yanlış cevaplayarak elendi. Kırmızı seçeneğini seçen yarışmacı, cevabın Mavi olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

"GALATASARAY MI SANDIN?"

Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, verilen cevabın ardından, "Kırmızı'yı görünce Galatasaray mı sandın? Sarı-kırmızı olduğu için kafan karıştı herhalde. Kırmızı yoktur dedin ama yanıldın..." ifadelerini kullandı.





