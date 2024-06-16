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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki Fenerbahçeli taraftar, logolarındaki renkleri bilemedi! ''Galatasaray mı sandın?''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.06.2024 23:28
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Fenerbahçeli bir yarışmacı, "Fenerbahçe logosundaki renkler" sorusunu yanlış yanıtlayarak elendi. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bu soru sosyal medyada gündeme oturdu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki Fenerbahçeli taraftar, logolarındaki renkleri bilemedi! ''Galatasaray mı sandın?''

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Fenerbahçe taraftarı olan bir yarışmacı, “Fenerbahçe’nin logosunda hangi renk yoktur?” sorusuna yanlış cevap vererek yarışmadan elendi.

'KIRMIZI' DEDİ VE ELENDİ

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Fenerbahçe taraftarı bir yarışmacı, "Fenerbahçe logosundaki renkler" sorusunu yanlış cevaplayarak elendi. Kırmızı seçeneğini seçen yarışmacı, cevabın Mavi olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

"GALATASARAY MI SANDIN?"

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Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, verilen cevabın ardından, "Kırmızı'yı görünce Galatasaray mı sandın? Sarı-kırmızı olduğu için kafan karıştı herhalde. Kırmızı yoktur dedin ama yanıldın..." ifadelerini kullandı.

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